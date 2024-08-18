Из-за утренней атаки РФ на Киевщине повреждены 50 частных домов – ОВА
Воскресенье, 18 августа 2024, 20:28
В результате утренней атаки россиян в трех населенных пунктах Киевской области было повреждено 50 частных домов, 2 из них разрушены.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Дословно: "По состоянию на 18:30 повреждения зафиксированы в шести садовых обществах и трех населенных пунктах одного из районов области".
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Детали: Сообщается, что повреждения получили 50 частных домов, два из них разрушены.
Также повреждены 5 автомобилей, мастерская, гаражи, линии электропередач. Раненых среди населения нет.
В ОВА заверили, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.
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Напомним: В ночь на воскресенье Россия выпустила по Украине 16 воздушных целей: Силы обороны уничтожили 13 из них: 2 баллистические ракеты, 3 крылатые и 8 дронов-камикадзе.