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Из-за утренней атаки РФ на Киевщине повреждены 50 частных домов – ОВА

Станислав ПогориловВоскресенье, 18 августа 2024, 20:28
Из-за утренней атаки РФ на Киевщине повреждены 50 частных домов – ОВА
Фото: ГСЧС Киевщины

В результате утренней атаки россиян в трех населенных пунктах Киевской области было повреждено 50 частных домов, 2 из них разрушены.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "По состоянию на 18:30 повреждения зафиксированы в шести садовых обществах и трех населенных пунктах одного из районов области".

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Детали: Сообщается, что повреждения получили 50 частных домов, два из них разрушены.

Также повреждены 5 автомобилей, мастерская, гаражи, линии электропередач. Раненых среди населения нет.

В ОВА заверили, что всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь.

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