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The Sunday Times: Стармер вирішив відкрито визнавати застосування британської зброї на Курщині

Станіслав ПогоріловНеділя, 18 серпня 2024, 21:29
The Sunday Times: Стармер вирішив відкрито визнавати застосування британської зброї на Курщині
британський танк Challenger 2, фото: Getty Images

Британське видання The Sunday Times написало, що прем’єр Великої Британії Кір Стармер та міністр оборони країни Джон Хілі прийняли рішення бути більш відкритими щодо застосування наданої Україні зброї на території РФ, зокрема, у Курській області.

Джерело: ВВС з посиланням на The Sunday Times

Деталі: Видання з посиланням на джерело в британському уряді зазначає, що прем’єр та міністр минулого тижня ухвалили рішення не стільки змінити політику підтримки України, скільки змінити тон і відкритіше визнавати ступінь участі Великої Британії. Прикладом може бути те, як швидко було визнано, що в наступі ЗСУ використовуються танки Challenger 2.

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 "Жодної сором'язливості з приводу того, що британська зброя застосовується на території Росії в рамках оборони України, не буде. Ми не хочемо жодної невизначеності чи знервованості щодо підтримки Британії в цей критичний момент, а боязка чи невпевнена відповідь могла б свідчити саме про це. Ми повинні пишатися тим, що пожертвували техніку, яка допомагає Україні оборонятися", - сказало джерело.

На думку британських політиків, це переконає союзників допомагати Україні більше, а британське суспільство - що безпека та економічне благополуччя країни залежить від подій на полі бою.

Танки - не єдина британська зброя, що застосовується ЗСУ в Курській області. Sunday Times згадує ще й дрони, але не уточнює їх тип. Досі було відомо про дрони Malloy, але це не бойові апарати, вони призначені для постачання військ або, наприклад, евакуації поранених.

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Sunday Times, слідом за деякими іншими ЗМІ, пише, що британський уряд хоче дозволити Україні застосовувати ракети Storm Shadow по військових цілях у глибині Росії, але цьому заважає позиція партнерів, які беруть участь у їхньому виробництві - Франції та США.

Нагадаємо: Перед цим телеканал Sky News з посиланням на власні джерела, написав, що українські війська задіяли під час наступу на території Курської області РФ британські танки Challenger 2.

Велика Британіядопомога УкраїнівійнаРосія
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