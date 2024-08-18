The Sunday Times: Стармер решил открыто признавать применение британского оружия на Курщине

Британское издание The Sunday Times написало, что премьер Великобритании Кир Стармер и министр обороны страны Джон Хили приняли решение быть более открытыми относительно применения предоставленного Украине оружия на территории РФ, в частности, в Курской области.

Источник: ВВС со ссылкой на The Sunday Times

Детали: Издание со ссылкой на источник в британском правительстве отмечает, что премьер и министр на прошлой неделе приняли решение не столько изменить политику поддержки Украины, сколько изменить тон и открыто признавать степень участия Великобритании. Примером может быть то, как быстро было признано, что в наступлении ВСУ используются танки Challenger 2.

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"Никакой застенчивости по поводу того, что британское оружие применяется на территории России в рамках обороны Украины, не будет. Мы не хотим никакой неопределенности или нервозности относительно поддержки Британии в этот критический момент, а робкий или неуверенный ответ мог бы свидетельствовать именно об этом. Мы должны гордиться тем, что пожертвовали технику, которая помогает Украине обороняться", - сказал источник.

По мнению британских политиков, это убедит союзников помогать Украине больше, а британское общество - что безопасность и экономическое благополучие страны зависит от событий на поле боя.

Танки - не единственное британское оружие, применяемое ВСУ в Курской области. Sunday Times упоминает еще и дроны, но не уточняет их тип. До сих пор было известно о дронах Malloy, но это не боевые аппараты, они предназначены для снабжения войск или, например, эвакуации раненых.

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Sunday Times, вслед за некоторыми другими СМИ, пишет, что британское правительство хочет разрешить Украине применять ракеты Storm Shadow по военным целям в глубине России, но этому мешает позиция партнеров, участвующих в их производстве - Франции и США.

Напомним: Перед этим телеканал Sky News со ссылкой на собственные источники, написал, что украинские войска задействовали во время наступления на территории Курской области РФ британские танки Challenger 2.