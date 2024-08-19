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Сенатор-демократ Келлі вважає, що операція у Курській області може змінити хід війни

Олена ІвашківПонеділок, 19 серпня 2024, 02:45
Сенатор-демократ Келлі вважає, що операція у Курській області може змінити хід війни
Марк Келлі, фото: Getty Images

Сенатор-демократ Марк Келлі заявив у неділю, що рішення України протистояти російському вторгненню шляхом нападу на саму Росію може змінити хід цієї війни.

Джерело: Келлі на програмі "Обличчям до нації" на телеканалі CBS, Politico

Деталі: демократ з Арізони сказав, що "130 000 росіян були змушені покинути свої домівки, і на даному етапі цього конфлікту, я думаю, що українці зробили щось непередбачуване, що може дійсно змінити хід розвитку цього конфлікту".

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На момент російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року існували побоювання, що якщо Україна та її союзники поширять війну на російську територію, може спалахнути регіональний або глобальний конфлікт. Однак війна значною мірою зайшла в глухий кут, принаймні до того моменту, коли українські війська перетнули Курську область на території Росії.

На запитання ведучої, чи комфортно йому зараз, коли американська зброя використовується на російській землі, Келлі відповів, що він не проти.

Пряма мова: "На даний момент я не проти. На українців незаконно напав Володимир Путін. ... Він навмисно вбиває жінок, дітей, людей похилого віку. Це було незаконне вторгнення. Це вторгнення, і я просто, давайте поки що охарактеризуємо його саме так. Я не думаю, що українці хочуть навмисно утримувати російську територію протягом тривалого періоду часу, але це дійсно шокувало Путіна".

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Ще деталі: Він також додав, що доречно продовжувати вивчати потреби українців у сфері безпеки.

Келлі також сказав, що наступ України має навчити росіян, що очільник Росії Володимир Путін не є незрівнянним захисником, яким він себе виставляє: "Він завжди намагався охарактеризувати себе як того, хто збирається захистити Росію. Я думаю, що його громадяни бачать результати того, що він зробив в Україні, і зараз вони знаходяться в певній небезпеці".

СШАвійнаКурська область Росія
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