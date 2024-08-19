Сенатор-демократ Келли считает, что операция в Курской области может изменить ход войны

Сенатор-демократ Марк Келли заявил в воскресенье, что решение Украины противостоять российскому вторжению путем нападения на саму Россию может изменить ход этой войны.

Источник: Келли на программе "Лицом к нации" на телеканале CBS, Politico

Детали: демократ из Аризоны сказал, что "130 000 россиян были вынуждены покинуть свои дома, и на данном этапе этого конфликта, я думаю, что украинцы сделали что-то непредсказуемое, что может действительно изменить ход развития этого конфликта".

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На момент российского вторжения в Украину в феврале 2022 года существовали опасения, что если Украина и ее союзники распространят войну на российскую территорию, может вспыхнуть региональный или глобальный конфликт. Однако война в значительной степени зашла в тупик, по крайней мере до того момента, когда украинские войска пересекли Курскую область на территории России.

На вопрос ведущей, комфортно ли ему сейчас, когда американское оружие используется на российской земле, Келли ответил, что он не против.

Прямая речь: "На данный момент я не против. На украинцев незаконно напал Владимир Путин. ... Он намеренно убивает женщин, детей, стариков. Это было незаконное вторжение. Это вторжение, и я просто, давайте пока охарактеризуем его именно так. Я не думаю, что украинцы хотят намеренно удерживать российскую территорию в течение длительного периода времени, но это действительно шокировало Путина".

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Еще детали: Он также добавил, что уместно продолжать изучать потребности украинцев в сфере безопасности.

Келли также сказал, что наступление Украины должно научить россиян, что Владимир Путин не является несравненным защитником, которым он себя выставляет: "Он всегда пытался охарактеризовать себя как того, кто собирается защитить Россию. Я думаю, что его граждане видят результаты того, что он сделал в Украине, и сейчас они находятся в определенной опасности".