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В Сумській області через ворожі обстріли загинула людина

Олена ІвашківПонеділок, 19 серпня 2024, 06:50
В Сумській області через ворожі обстріли загинула людина
фото ілюстраційне

18 серпня через обстріл окупантів керованими авіабомбами в Білопільській громаді Сумської області одна людина загинула і троє поранено, серед них - дитина.

Джерело:  Сумська ОВА

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 89 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 222 вибухи. Обстрілу зазнали Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Лебединська, Краснопільська, Великописарівська, Путивльська, Новослобідська, Глухівська, Есманська, Шалигинська, Дружбівська, Середин-Будська громади".

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Деталі: Так, у Білопільській громаді здійснено авіаудар КАБ (5 вибухів). Внаслідок авіаудару загинула одна цивільна особа і троє поранено, серед яких 11-річна дитина. Також був удар FPV дроном (1 вибух).

По Великописарівській громаді завдано ударів FPV дронами (5 вибухів). Також відбулися скидання ВОГ із БпЛА (4 вибухи), пуск НАР із вертольота (8 вибухів), артилерійські обстріли (21 вибух), мінометні обстріли (32 вибухи).

По Краснопільській громаді росіяни вдарили з артилерії (17 вибухів), мінометів (23 вибухи), РСЗВ (10 вибухів). Також були пуск НУРС із вертольота (9 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи).

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Також найбільш інтенсивні обстріли були в громадах: Середино-Будська - удар FPV дрона (8 вибухів), обстріли з артилерії (15 вибухів) і мінометів (9 вибухів); Шалигинська - обстріл з артилерії (10 вибухів), FPV дрона (13 вибухів); Дружбівська - удари FPV дронами (7 вибухів).

Сумська областьвійна
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