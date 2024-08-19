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В Сумской области из-за вражеских обстрелов погиб человек

Алена ИвашкивПонедельник, 19 августа 2024, 06:50
В Сумской области из-за вражеских обстрелов погиб человек
фото иллюстративное

18 августа из-за обстрела оккупантов управляемыми авиабомбами в Белопольской громаде Сумской области один человек погиб и трое раненых, среди них - ребенок.

Источник: Сумская ОГА

Дословно: "В течение дня россияне совершили 89 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 222 взрыва. Обстрелу подверглись Юнаковская, Белопольская, Ворожбянская, Лебединская, Краснопольская, Великописаревская, Путивльская, Новослободская, Глуховская, Эсманская, Шалыгинская, Дружбовская, Середин-Будская громады".

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Детали: Так, в Белопольской громаде осуществлен авиаудар КАБ (5 взрывов). В результате авиаудара погиб один гражданский человек и трое ранены, среди которых 11-летний ребенок. Также был удар FPV дроном (1 взрыв).

По Великописаревской общине нанесены удары FPV дронами (5 взрывов). Также произошли сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва), пуск НАР с вертолета (8 взрывов), артиллерийские обстрелы (21 взрыв), минометные обстрелы (32 взрыва).

По Краснопольской громаде россияне ударили из артиллерии (17 взрывов), минометов (23 взрыва), РСЗО (10 взрывов). Также были пуск НУРС с вертолета (9 взрывов), удары FPV дронами (2 взрыва).

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Также наиболее интенсивные обстрелы были в громадах: Середино-Будская - удар FPV дрона (8 взрывов), обстрелы из артиллерии (15 взрывов) и минометов (9 взрывов); Шалыгинская - обстрел из артиллерии (10 взрывов), FPV дрона (13 взрывов); Дружбовская - удары FPV дронами (7 взрывов).

Сумская областьвойна
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