ЗСУ з початку вторгнення відмінусували вже понад 600 тисяч окупантів
Понеділок, 19 серпня 2024, 08:07
Росія за минулу добу втратила понад тисячу своїх солдатів, загалом з початку вторгнення Сили оборони знешкодили вже понад 600 тисяч російських загарбників.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 600 470 (+1 120) осіб,
- танків – 8 513 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 16 495 (+15) од,
- артилерійських систем – 17 104 (+48) од,
- РСЗВ – 1 165 (+4) од,
- засобів ППО – 925 (+2) од,
- літаків – 367 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 809 (+57) од,
- крилатих ракет – 2 437 (+5) од,
- кораблів/катерів – 28 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 23 047 (+55) од,
- спеціальної техніки – 2 863 (+17) од.
Дані уточнюються.