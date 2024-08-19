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ЗСУ з початку вторгнення відмінусували вже понад 600 тисяч окупантів

Ірина БалачукПонеділок, 19 серпня 2024, 08:07
ЗСУ з початку вторгнення відмінусували вже понад 600 тисяч окупантів
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росія за минулу добу втратила понад тисячу своїх солдатів, загалом з початку вторгнення Сили оборони знешкодили вже понад 600 тисяч російських загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 600 470 (+1 120) осіб,
  • танків – 8 513 (+5) од,
  • бойових броньованих машин – 16 495 (+15) од,
  • артилерійських систем – 17 104 (+48) од,
  • РСЗВ – 1 165 (+4) од,
  • засобів ППО – 925 (+2) од,
  • літаків – 367 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 809 (+57) од,
  • крилатих ракет – 2 437 (+5) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 23 047 (+55) од,
  • спеціальної техніки – 2 863 (+17) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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