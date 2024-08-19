ЗСУ з початку вторгнення відмінусували вже понад 600 тисяч окупантів

Росія за минулу добу втратила понад тисячу своїх солдатів, загалом з початку вторгнення Сили оборони знешкодили вже понад 600 тисяч російських загарбників.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 19.08.24 орієнтовно склали:

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особового складу – близько 600 470 (+1 120) осіб,

танків – 8 513 (+5) од,

бойових броньованих машин – 16 495 (+15) од,

артилерійських систем – 17 104 (+48) од,

РСЗВ – 1 165 (+4) од,

засобів ППО – 925 (+2) од,

літаків – 367 (+0) од,

гелікоптерів – 328 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 13 809 (+57) од,

крилатих ракет – 2 437 (+5) од,

кораблів/катерів – 28 (+0) од,

підводних човнів – 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 23 047 (+55) од,

спеціальної техніки – 2 863 (+17) од.

Дані уточнюються.