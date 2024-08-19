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ВСУ с начала вторжения отминусовали уже более 600 тысяч оккупантов

Ирина БалачукПонедельник, 19 августа 2024, 08:07
ВСУ с начала вторжения отминусовали уже более 600 тысяч оккупантов
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Россия за минувшие сутки потеряла более тысячи своих солдат, всего с начала вторжения Силы обороны обезвредили уже более 600 тысяч российских захватчиков.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.08.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 600 470 (+1 120) человек,
  • танков – 8 513 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 495 (+15) ед,
  • артиллерийских систем – 17 104 (+48) ед,
  • РСЗО – 1 165 (+4) ед,
  • средств ПВО – 925 (+2) ед,
  • самолетов – 367 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 13 809 (+57) ед,
  • крылатых ракет – 2 437 (+5) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 23 047 (+55) ед,
  • специальной техники – 2 863 (+17) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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