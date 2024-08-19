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Росіяни атакували Покровський напрямок 45 разів, прориваються біля Воздвиженки та Новогродівки

Станіслав ПогоріловПонеділок, 19 серпня 2024, 08:32
Росіяни атакували Покровський напрямок 45 разів, прориваються біля Воздвиженки та Новогродівки
Фото: Getty Images

За минулу добу на фронті відбулося 145 бойових зіткнень на 10 напрямках фронту, найактивніше російські війська штурмували Покровський напрямок біля 11 населених пунктів.

Джерело: зведення генштабу ЗСУ

Деталі: На Харківському напрямку точилися три бої поблизу Липців та Вовчанська.

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На Куп’янському напрямку ворог атакував 20 разів. Сили оборони відбивали штурмові дії неподалік Глушківки, Стельмахівки, Колесниківки, Лозової та Синьківки.

На Лиманському напрямку відбулося 20 боєзіткнень, зокрема, біля Греківки, Макіївки, Невського, Тернів, Новосадового та Торського

На Сіверському напрямку відбулося два бойових зіткнення. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників поблизу Верхньокам’янського та Івано-Дар'ївки.

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На Краматорському напрямку точилося 14 боїв у районах Григорівки, Калинівки, Часового Яру, Кліщіївки, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку росіяни атакували 24 рази неподалік Залізного, Торецька, Диліївки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 45 ворожих штурмових дій в районах населених пунктів Воздвиженка, Калинове, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Птиче, Новогродівка, Завітне, Скучне та Михайлівка. Найбільша концентрація атак була біля Воздвиженки та Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили дев’ять атак противника поблизу Парасковіївки, Красногорівки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники чотири рази наступали, зокрема, у бік Водяного та Роздольного.

На Придніпровському напрямку ворожі війська здійснили чотири штурми позицій українських підрозділів. Успіху не мали.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках обстановка без змін. На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога - не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території РФ.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Збройні силивійнаУкраїнаРосія
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