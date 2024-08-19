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Россияне атаковали Покровское направление 45 раз, прорываются возле Воздвиженки и Новогродовки

Станислав ПогориловПонедельник, 19 августа 2024, 08:32
Россияне атаковали Покровское направление 45 раз, прорываются возле Воздвиженки и Новогродовки
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки на фронте произошло 145 боевых столкновений на 10 направлениях фронта, наиболее активно российские войска штурмовали Покровское направление около 11 населенных пунктов.

Источник: сводка генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении шли три боя вблизи Липцев и Волчанска.

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На Купянском направлении враг атаковал 20 раз. Силы обороны отражали штурмовые действия недалеко от Глушковки, Стельмаховки, Колесниковки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении произошло 20 боеприкосновений, в частности, у Грековки, Макеевки, Невского, Тернов, Новосадового и Торского.

На Северском направлении произошло два боевых столкновения. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки.

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На Краматорском направлении велось 14 боев в районах Григоровки, Калиновки, Часового Яра, Клещеевки, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении россияне атаковали 24 раза недалеко от Железного, Торецкого, Дилиевки и Нелиповки.

На Покровском направлении наши защитники отражали 45 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиновое, Зеленое Поле, Миролюбовка, Гродовка, Николаевка, Птичье, Новогродовка, Заветное, Нудное и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была возле Воздвиженки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны остановили девять атак противника вблизи Парасковеевки, Красногоровки и Константиновки.

На Времивском направлении российские захватчики четырежды наступали, в частности, в сторону Водяного и Раздольного.

На Приднепровском направлении вражеские войска совершили четыре штурма позиций украинских подразделений. Успеха не имели.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях обстановка без изменений. На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага – не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, истощая врага вдоль всей линии боевого столкновения.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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