Засідки, штурми, взяття полонених: ССО показали бойову роботу на Курщині

Сили спеціальних операцій ЗСУ показали частину бойової роботи в Курській області РФ.

Джерело: ССО в соцмережах

Деталі: Зазначається, що ворожі військовослужбовці намагаються укриватися в промислових зонах, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках.

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На оприлюдненому відео воїни одного з підрозділів ССпО України демонструють частину своєї роботи з виявлення і знищення сил противника.

Дослівно: "Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених – щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника".