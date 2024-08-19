Засідки, штурми, взяття полонених: ССО показали бойову роботу на Курщині
Понеділок, 19 серпня 2024, 09:14
Сили спеціальних операцій ЗСУ показали частину бойової роботи в Курській області РФ.
Джерело: ССО в соцмережах
Деталі: Зазначається, що ворожі військовослужбовці намагаються укриватися в промислових зонах, на обладнаних позиціях і у цивільних будинках.
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На оприлюдненому відео воїни одного з підрозділів ССпО України демонструють частину своєї роботи з виявлення і знищення сил противника.
Дослівно: "Засідки, штурми, наведення артилерії та взяття полонених – щоденна робота операторів Сил спеціальних операцій на території противника".