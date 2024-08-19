Засады, штурмы, взятие пленных: ССО показали боевую работу на Курщине

Силы специальных операций ВСУ показали часть боевой работы в Курской области РФ.

Источник: ССО в соцсетях

Детали: Отмечается, что вражеские военнослужащие пытаются укрываться в промышленных зонах, на оборудованных позициях и в гражданских домах.

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На обнародованном видео воины одного из подразделений ССпО Украины демонстрируют часть своей работы по выявлению и уничтожению сил противника.

Дословно: "Засады, штурмы, наведение артиллерии и взятие пленных - ежедневная работа операторов Сил специальных операций на территории противника".