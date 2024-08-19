Армія РФ підступає до Покровська: у жителів є максимум два тижні на евакуацію – МВА

Збільшилися темпи евакуації з Покровська на Донеччині, до якого наближається російська армія, – щодня з міста виїжджає 500-600 людей.

Джерело: начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк в етері "Радіо Свобода"

Деталі: Враховуючи терміни просування російської армії, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію, припускає місцева влада і закликає людей виїхати вже, поки це можливо ще зробити у спокійному режимі. Наразі у Покровську працюють усі сервіси та служби. Але начальник МВА прогнозує, що вже невдовзі їхню роботу доведеться припиняти.

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Пряма мова: "На сьогодні поки що в Покровську працює все, всі сервіси, повністю. Тобто, і вода, і електрика, і газ, і комунальний транспорт їздить. І магазин, ринки, банки, суд, ДМС, ЦНАП. Поки що працює все. Але ми розуміємо, що тиждень там буде згортатися потихеньку".

Деталі: Начальник МВА прогнозує, що вже цього тижня у місті запровадять примусову евакуацію дітей.

"В нас було 13 700 дітей до повномасштабної війни. Зараз в громаді залишається ще 4 788 дітей, тобто третина ще залишається… Я думаю, що ми дійдемо до того на цьому тижні, що в нас буде теж примусовий вивіз дітей", – сказав Добряк.

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За його словами, приблизно 60 відсотків жителів виїжджають з Покровська самотужки, власним транспортом: "Вчора виїхало 490 людей. З них тільки 135 виїхали потягом. А решта виїхали своїм транспортом, з речами, з прицепом. Ми спокійно можемо як мінімум 1000 людей вивозити. На це є ресурс. Аби поїхали".

Нагадаємо: Покровський напрямок залишається однією з найбільш гарячих ділянок фронту. Там протягом останнього місяця фіксують найбільшу кількість бойових зіткнень.