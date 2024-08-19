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Армия РФ подступает к Покровску: у жителей есть максимум две недели на эвакуацию – ГВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 августа 2024, 10:46
Армия РФ подступает к Покровску: у жителей есть максимум две недели на эвакуацию – ГВА
Покровск на карте Deep State

Увеличились темпы эвакуации из Покровска Донецкой области, к которому приближается российская армия, - ежедневно из города выезжает 500-600 человек.

Источник: начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире "Радио Свобода"

Детали: Учитывая сроки продвижения российской армии, у жителей Покровска есть неделя-две на эвакуацию, предполагает местная власть и призывает людей уехать уже, пока это возможно еще сделать в спокойном режиме. Сейчас в Покровске работают все сервисы и службы. Но начальник ГВА прогнозирует, что уже вскоре их работу придется прекращать.

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Прямая речь: "На сегодня пока в Покровске работает все, все сервисы, полностью. То есть, и вода, и электричество, и газ, и коммунальный транспорт ездит. И магазин, рынки, банки, суд, ГМС, ЦНАП. Пока что работает все. Но мы понимаем, что неделю там будет сворачиваться потихоньку".

Детали: Начальник ГВА прогнозирует, что уже на этой неделе в городе введут принудительную эвакуацию детей.

"У нас было 13 700 детей до полномасштабной войны. Сейчас в общине остается еще 4 788 детей, то есть треть еще остается... Я думаю, что мы дойдем до того на этой неделе, что у нас будет тоже принудительный вывоз детей", - сказал Добряк.

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По его словам, примерно 60 процентов жителей выезжают из Покровска самостоятельно, собственным транспортом: "Вчера выехало 490 человек. Из них только 135 выехали поездом. А остальные выехали своим транспортом, с вещами, с прицепом. Мы спокойно можем как минимум 1000 человек вывозить. На это есть ресурс. Лишь бы поехали".

Напомним: Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Там в течение последнего месяца фиксируют наибольшее число боевых столкновений.

Донецкая областьвойнаэвакуация
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