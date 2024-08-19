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Зеленський: РФ використовує ЗАЕС як майданчик для ударів по Нікополю і зберігання техніки

Альона Мазуренко Понеділок, 19 серпня 2024, 11:19
Зеленський: РФ використовує ЗАЕС як майданчик для ударів по Нікополю і зберігання техніки
ЗАЕС. Фото 24 каналу

За словами президента України Володимира Зеленського, Росія використовує територію окупованої Запорізької АЕС, як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах, зберігає військову техніку та боєприпаси на території станції.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Пряма мова: "Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС, використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗАЕС.

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Тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо ЗАЕС до нормальності".

Деталі: За словами президента, протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів.

Так буде й надалі, але для цього має припинитися російська присутність на ЗАЕС.

ВІДЕО ДНЯ

Вже більш ніж два роки окупанти контролюють найбільшу у Європі атомну станцію – Запорізьку АЕС: "І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи і світу".

Нагадаємо:

ЗАЕСЗеленськийРосіяокупація
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