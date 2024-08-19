Зеленський: РФ використовує ЗАЕС як майданчик для ударів по Нікополю і зберігання техніки
За словами президента України Володимира Зеленського, Росія використовує територію окупованої Запорізької АЕС, як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах, зберігає військову техніку та боєприпаси на території станції.
Джерело: Зеленський у соцмережах
Пряма мова: "Росія шантажує світ загрозою катастрофи на ЗАЕС, використовує територію станції як майданчик для ударів по Нікополю та інших громадах поруч, зберігає військову техніку та боєприпаси на території ЗАЕС.
Тільки повернення станції під український контроль означатиме повне дотримання всіх норм безпеки і загалом повернення ситуації навколо ЗАЕС до нормальності".
Деталі: За словами президента, протягом десятиліть Україна гарантувала найвищий рівень безпеки ядерних обʼєктів.
Так буде й надалі, але для цього має припинитися російська присутність на ЗАЕС.
Вже більш ніж два роки окупанти контролюють найбільшу у Європі атомну станцію – Запорізьку АЕС: "І незмінно російська присутність означає фундаментальну загрозу радіаційній безпеці нашої країни, всієї Європи і світу".
Нагадаємо:
- Увечері 11 серпня президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти влаштували пожежу на території Запорізької атомної електростанції. Він також закликав МАГАТЕ і світову спільноту відреагувати на інцидент. Водночас змін радіаційного стану в районі Запорізької АЕС не зафіксовано.
- Начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко заявив, що ЗАЕС працює у штатному режимі, а росіяни, імовірно, підпалили в градирні (споруді, призначеній для охолодження нагрітої в процесі роботи АЕС води) автомобільні шини у великій кількості. Градирня номер один знаходиться приблизно в кілометрі від енергоблоків станції.
- Окупанти звинуватили в обстрілі Енергодара Україну й заявили, що радіаційний фон навколо ЗАЕС у нормі.
- Експерти МАГАТЕ не отримали від росіян доступу всередину градирні на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), де сталася пожежа.