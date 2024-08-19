Зеленский: РФ использует ЗАЭС как площадку для ударов по Никополю и хранения техники

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия использует территорию оккупированной Запорожской АЭС, как площадку для ударов по Никополю и другим общинам, хранит военную технику и боеприпасы на территории станции.

Источник: Зеленский в соцсетях

Прямая речь: "Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС, использует территорию станции как площадку для ударов по Никополю и другим громадам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС.

Реклама:

Только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и в целом возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности".

Детали: По словам президента, в течение десятилетий Украина гарантировала высокий уровень безопасности ядерных объектов.

Так будет и в дальнейшем, но для этого должно прекратиться российское присутствие на ЗАЭС.

ВИДЕО ДНЯ

Уже более двух лет оккупанты контролируют крупнейшую в Европе атомную станцию - Запорожскую АЭС: "И неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности нашей страны, всей Европы и мира".

Напомним: