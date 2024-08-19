Зеленский: РФ использует ЗАЭС как площадку для ударов по Никополю и хранения техники
По словам президента Украины Владимира Зеленского, Россия использует территорию оккупированной Запорожской АЭС, как площадку для ударов по Никополю и другим общинам, хранит военную технику и боеприпасы на территории станции.
Источник: Зеленский в соцсетях
Прямая речь: "Россия шантажирует мир угрозой катастрофы на ЗАЭС, использует территорию станции как площадку для ударов по Никополю и другим громадам рядом, хранит военную технику и боеприпасы на территории ЗАЭС.
Только возвращение станции под украинский контроль будет означать полное соблюдение всех норм безопасности и в целом возвращение ситуации вокруг ЗАЭС к нормальности".
Детали: По словам президента, в течение десятилетий Украина гарантировала высокий уровень безопасности ядерных объектов.
Так будет и в дальнейшем, но для этого должно прекратиться российское присутствие на ЗАЭС.
Уже более двух лет оккупанты контролируют крупнейшую в Европе атомную станцию - Запорожскую АЭС: "И неизменно российское присутствие означает фундаментальную угрозу радиационной безопасности нашей страны, всей Европы и мира".
Напомним:
- Вечером 11 августа президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты устроили пожар на территории Запорожской атомной электростанции. Он также призвал МАГАТЭ и мировое сообщество отреагировать на инцидент. В то же время изменений радиационного состояния в районе Запорожской АЭС не зафиксировано.
- Начальник Никопольского РОА Евгений Евтушенко заявил, что ЗАЭС работает в штатном режиме, а россияне, вероятно, подожгли в градирне (сооружении, предназначенном для охлаждения нагретой в процессе работы АЭС воды) автомобильные шины в большом количестве. Градирня номер один находится примерно в километре от энергоблоков станции.
- Эксперты МАГАТЭ не получили от россиян доступа внутрь градирни на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), где произошел пожар.