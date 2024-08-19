Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україну повернулися спекотні дні, невеликі дощі – лише на заході

Валентина РоманенкоПонеділок, 19 серпня 2024, 12:46
В Україну повернулися спекотні дні, невеликі дощі – лише на заході
фото "Укрінформу"

У вівторок 20 серпня вдень короткочасний дощ і гроза очікуються місцями в Житомирській і західних областях України, в інших регіонах і вночі скрізь без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; удень 30-34°, у південних, центральних, місцями північних і східних областях сильна спека 35-38°, у західних областях 28-33°, на високогір'ї Карпат 22-27°.

Реклама:

У Києві 20 серпня без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі 18-20°, удень сильна спека 35°.

У середу в Україні також переважно без опадів, лише в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; удень 30-34°, у південних, центральних, східних і північних областях сильна спека 35-37°.

У столиці 21 серпня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, удень сильна спека 35°.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Синоптики попередили, що в Україні починається друга хвиля спеки, яка може тривати до 25 серпня.

погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна у неділю відновить продаж електроенергії за кордон – "Укренерго"

фото Ув'язнені захопили заручників у колонії Росії, співробітника ФСВП убили – росЗМІ

відео, фотоЗеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в Києві

Шмигаль просить Міноборони пояснити ТЦК, що забирати водіїв автобусів з рейсів – неприпустимо

Курська операція: російські солдати засіли в жіночій колонії і відбивають штурми ЗСУ – ЗМІ

Запорізька АЕС на межі блекауту через російські обстріли – "Енергоатом"

Усі новини...
погода
Спека у південних та центральних областях сягне 37°, на заході короткочасний дощ
Синоптики прогнозують короткочасні дощі та сильну спеку в 4 областях
Друга хвиля спеки в Україні може тривати до 25 серпня – Укргідрометцентр
Останні новини
15:50
фото"Символ, який ми захищаємо ціною життя": як українці відзначають День прапора
15:44
фотоНа Одещині викрили схему для ухилянтів, яку організували працівники міграційної служби 
15:39
Україна у неділю відновить продаж електроенергії за кордон – "Укренерго"
15:37
Росіяни вдарили по Торецьку і скинули авіабомбу на Курахове: троє потерпілих
15:30
На війні загинув працівник музею народної архітектури та побуту Леонід Лавренчук
15:26
Збірна України оголосила заявку на Паралімпійські ігри-2024
15:09
Киянина підозрюють у зґвалтуванні падчерки з психічними розладами: дівчина народила від нього дитину
15:06
Інцидент на полігоні у Польщі: військові поцілили у школу та дитячий майданчик
15:01
Візит Моді: Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю
14:58
В Україні почала дешевшати капуста
Усі новини...
Реклама:
Реклама: