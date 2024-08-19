В Україну повернулися спекотні дні, невеликі дощі – лише на заході

У вівторок 20 серпня вдень короткочасний дощ і гроза очікуються місцями в Житомирській і західних областях України, в інших регіонах і вночі скрізь без опадів.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: Вітер змінних напрямків, 3-5 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; удень 30-34°, у південних, центральних, місцями північних і східних областях сильна спека 35-38°, у західних областях 28-33°, на високогір'ї Карпат 22-27°.

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У Києві 20 серпня без опадів. Вітер південно-східний, 3-5 м/с. Температура вночі 18-20°, удень сильна спека 35°.

У середу в Україні також переважно без опадів, лише в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, на узбережжі морів до 23°; удень 30-34°, у південних, центральних, східних і північних областях сильна спека 35-37°.

У столиці 21 серпня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, удень сильна спека 35°.

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