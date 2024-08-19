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В Украину вернулись жаркие дни, небольшие дожди – только на западе

Валентина РоманенкоПонедельник, 19 августа 2024, 12:46
В Украину вернулись жаркие дни, небольшие дожди – только на западе
фото «Укринформа»

Во вторник 20 августа днем кратковременный дождь и гроза ожидаются местами в Житомирской и западных областях Украины, в остальных регионах и ночью везде без осадков.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: Ветер переменных направлений, 3-5 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 30-34°, в южных, центральных, местами северных и восточных областях сильная жара 35-38°, в западных областях 28-33°, на высокогорье Карпат 22-27°.

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В Киеве 20 августа без осадков. Ветер юго-восточный, 3-5 м/с. Температура ночью 18-20°, днем сильная жара 35°.

В среду в Украине также преимущественно без осадков, лишь в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 30-34°, в южных, центральных, восточных и северных областях сильная жара 35-37°.

В столице 21 августа без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 18-20°, днем сильная жара 35°.

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Что предшествовало: Синоптики предупредили, что в Украине начинается вторая волна жары, которая может продлиться до 25 августа.

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