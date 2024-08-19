Німеччина повідомила, що передала Україні систему IRIS-T ближньої дії
Понеділок, 19 серпня 2024, 14:01
Уряд Німеччини оновив інформацію про передану Україні військову допомогу, відзвітувавши серед іншого про передачу Україні системи IRIS-T SLS.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дані, оприлюднені на сайті німецького уряду
Деталі: Згідно з внесеними змінами, остання партія допомоги для України включає:
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- зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS (система ППО ближньої дії – ред.);
- 14 тисяч 155-мм боєприпасів;
- 10 надводних дронів;
- 26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
- засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 6 високомобільних інженерних екскаваторів;
- броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запасними частинами;
- 55 тисяч аптечок;
- 700 штурмових гвинтівок MK 556;
- 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом;
- 50 гвинтівок CR 308.
Передісторія:
- Раніше Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung повідомила, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає нових коштів на підтримку України.
- Додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера Олафа Шольца.
- Водночас в українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.
- Посол України Олексій Макеєв попередив, що витрати Німеччини будуть набагато вищими, якщо Україна програє у війні проти РФ.