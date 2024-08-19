Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Німеччина повідомила, що передала Україні систему IRIS-T ближньої дії

Ірина Балачук, Ірина КутєлєваПонеділок, 19 серпня 2024, 14:01
Німеччина повідомила, що передала Україні систему IRIS-T ближньої дії
Фото Getty Images

Уряд Німеччини оновив інформацію про передану Україні військову допомогу, відзвітувавши серед іншого про передачу Україні системи IRIS-T SLS.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на дані, оприлюднені на сайті німецького уряду

Деталі: Згідно з внесеними змінами, остання партія допомоги для України включає:

Реклама:
  • зенітно-ракетний комплекс IRIS-T SLS (система ППО ближньої дії – ред.);
  • 14 тисяч 155-мм боєприпасів;
  • 10 надводних дронів;
  • 26 розвідувальних безпілотників VECTOR із запасними частинами;
  • засоби для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 6 високомобільних інженерних екскаваторів;
  • броньовану ремонтно-евакуаційну машину Bergepanzer 2 із запасними частинами;
  • 55 тисяч аптечок;
  • 700 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 10 високоточних гвинтівок HLR 338 з боєкомплектом;
  • 50 гвинтівок CR 308.

Передісторія:

НімеччинаППОдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Україна у неділю відновить продаж електроенергії за кордон – "Укренерго"

фото Ув'язнені захопили заручників у колонії Росії, співробітника ФСВП убили – росЗМІ

відео, фотоЗеленський зустрівся з прем'єр-міністром Індії Моді в Києві

Шмигаль просить Міноборони пояснити ТЦК, що забирати водіїв автобусів з рейсів – неприпустимо

Курська операція: російські солдати засіли в жіночій колонії і відбивають штурми ЗСУ – ЗМІ

Запорізька АЕС на межі блекауту через російські обстріли – "Енергоатом"

Усі новини...
Німеччина
"Подруга Путіна" у Німеччині вимагає викинути з бюджету всю збройну підтримку України
У партії Шольца не погоджуються з його підходом щодо підтримки України Німеччиною
Берлін про німецькі танки на Курщині: зброю передавали під відповідальність України
Останні новини
15:50
фото"Символ, який ми захищаємо ціною життя": як українці відзначають День прапора
15:44
фотоНа Одещині викрили схему для ухилянтів, яку організували працівники міграційної служби 
15:39
Україна у неділю відновить продаж електроенергії за кордон – "Укренерго"
15:37
Росіяни вдарили по Торецьку і скинули авіабомбу на Курахове: троє потерпілих
15:30
На війні загинув працівник музею народної архітектури та побуту Леонід Лавренчук
15:26
Збірна України оголосила заявку на Паралімпійські ігри-2024
15:09
Киянина підозрюють у зґвалтуванні падчерки з психічними розладами: дівчина народила від нього дитину
15:06
Інцидент на полігоні у Польщі: військові поцілили у школу та дитячий майданчик
15:01
Візит Моді: Україна та Індія погодили чотири документи про співпрацю
14:58
В Україні почала дешевшати капуста
Усі новини...
Реклама:
Реклама: