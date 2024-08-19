Германия сообщила, что передала Украине систему IRIS-T ближнего действия
Понедельник, 19 августа 2024, 14:01
Правительство Германии обновило информацию о переданной Украине военной помощи, отчитавшись среди прочего о передаче Украине системы IRIS-T SLS.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на данные, обнародованные на сайте немецкого правительства
Детали: Согласно внесенным изменениям, последняя партия помощи для Украины включает:
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- зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS (система ПВО ближнего действия – ред.);
- 14 тысяч 155-мм боеприпасов;
- 10 надводных дронов;
- 26 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
- средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;
- 6 высокомобильных инженерных экскаваторов;
- бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запасными частями;
- 55 тысяч аптечек;
- 700 штурмовых винтовок MK 556;
- 10 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом;
- 50 винтовок CR 308.
Предыстория:
- Ранее Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung сообщила, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает новых средств на поддержку Украины.
- Дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера Олафа Шольца.
- В то же время в украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.
- Посол Украины Алексей Макеев предупредил, что расходы Германии будут намного выше, если Украина проиграет в войне против РФ.