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Германия сообщила, что передала Украине систему IRIS-T ближнего действия

Ирина Балачук, Ирина КутелеваПонедельник, 19 августа 2024, 14:01
Германия сообщила, что передала Украине систему IRIS-T ближнего действия
Фото Getty Images

Правительство Германии обновило информацию о переданной Украине военной помощи, отчитавшись среди прочего о передаче Украине системы IRIS-T SLS.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на данные, обнародованные на сайте немецкого правительства

Детали: Согласно внесенным изменениям, последняя партия помощи для Украины включает:

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  • зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS (система ПВО ближнего действия – ред.);
  • 14 тысяч 155-мм боеприпасов;
  • 10 надводных дронов;
  • 26 разведывательных беспилотников VECTOR с запасными частями;
  • средства для обезвреживания взрывоопасных предметов;
  • 6 высокомобильных инженерных экскаваторов;
  • бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2 с запасными частями;
  • 55 тысяч аптечек;
  • 700 штурмовых винтовок MK 556;
  • 10 высокоточных винтовок HLR 338 с боекомплектом;
  • 50 винтовок CR 308.

Предыстория: 

ГерманияПВОпомощь Украине
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