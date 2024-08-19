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Росіяни ударили по Торецьку і Зарічному – убили 4 цивільних

Ірина БалачукПонеділок, 19 серпня 2024, 14:46
Росіяни ударили по Торецьку і Зарічному – убили 4 цивільних
Фото з Facebok прокуратури

Удень 19 серпня російські військові обстріляли місто Торецьк та селище Зарічне Донецької області, у результаті чого загинули 4 місцевих мешканців.

Джерело: Донецька обласна прокуратура у Facebook

Дослівно прокуратура: "19 серпня окупанти завдали чергового удару по м. Торецьк. Попередньо, ворог використав проти мирного населення артилерію. Внаслідок важкого осколкового поранення у дворі домоволодіння загинула 71-річна пенсіонерка.

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Крім того, під приціл армії РФ потрапило селище Зарічне Лиманської ТГ. Боєприпас влучив по приватному сектору. На вулиці отримали травми, несумісні з життям, троє цивільних віком від 61 до 72 років – чоловік і подружня пара".

Деталі: У прокуратурі додали, що у другому випадку тип озброєння, яким били окупанти, ще встановлюється. 

За даними фактами розпочали досудові розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Донецька областьвійнажертви
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