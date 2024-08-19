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Россияне ударили по Торецку и Заречному – убили 4 гражданских

Ирина БалачукПонедельник, 19 августа 2024, 14:46
Россияне ударили по Торецку и Заречному – убили 4 гражданских
Фото с Facebook прокуратуры

Днем 19 августа российские военные обстреляли город Торецк и поселок Заречное Донецкой области, в результате чего погибли 4 местных жителя.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Facebook

Дословно прокуратура: "19 августа оккупанты нанесли очередной удар по г. Торецку. Предварительно враг использовал против мирного населения артиллерию. В результате тяжелого осколочного ранения во дворе домовладения погибла 71-летняя пенсионерка.

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Кроме того, под прицел армии РФ попал поселок Заречное Лиманской ТО. Боеприпас попал по частному сектору. На улице получили травмы, несовместимые с жизнью, трое гражданских в возрасте от 61 до 72 лет – мужчина и супружеская пара".

Детали: В прокуратуре добавили, что во втором случае тип вооружения, которым били оккупанты, еще устанавливается.

По данным фактам начали досудебные расследования по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Донецкая областьвойнажертвы
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