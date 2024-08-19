У Стармера відреагували на слова Зеленського про уповільнення підтримки Лондона

В уряді Великої Британії запевнили у непохитності підтримки України у відповідь на коментар президента Володимира Зеленського про те, що британське лідерство уповільнилось.

Джерело: речник прем’єр-міністра Кіра Стармера, його цитує агентство Reuters, "Європейська правда"

Деталі: У відеозверненні 17 серпня Зеленський заявив, що протягом усього часу війни "ми бачили, що Британія демонструє справжнє лідерство – і в зброї, і в політиці, і в підтримці життя українського суспільства". Та зараз, за його словами, "ситуація уповільнилась".

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У відповідь на цю заяву речник глави британського уряду сказав, що прем'єр-міністр залишається "абсолютно рішучим у своїй підтримці України".

"З точки зору нашої підтримки, знову ж таки, вона непохитна", – запевнив речник.

Він додав, що позиція уряду щодо використання Україною поставлених Британією ракет великої дальності Storm Shadow не змінилася.

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