У Стармера отреагировали на слова Зеленского о замедлении поддержки Лондона

В правительстве Великобритании заверили в стойкости поддержки Украины в ответ на комментарий президента Владимира Зеленского о том, что британское лидерство замедлилось.

Источник: спикер премьер-министра Кира Стармера, которого цитирует агентство Reuters, "Европейская правда"

Детали: В видеообращении 17 августа Зеленский заявил, что на протяжении всего времени войны "мы видели, что Британия демонстрирует настоящее лидерство – и в оружии, и в политике, и в поддержке жизни украинского общества". Но сейчас, по его словам, "ситуация замедлилась".

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В ответ на это заявление представитель главы британского правительства сказал, что премьер-министр остается "абсолютно решительным в своей поддержке Украины".

"С точки зрения нашей поддержки, опять же, она непоколебима", – заверил спикер.

Он добавил, что позиция правительства по использованию Украиной поставленных Британией ракет большой дальности Storm Shadow не изменилась.

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