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Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським і Путіним – Bloomberg

Альона Мазуренко Понеділок, 19 серпня 2024, 16:10
Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським і Путіним – Bloomberg

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді планує у п'ятницю відвідати Київ. За словами джерел, Індія погодилася передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським і правителем Росії Володимиром Путіним. 

Джерело: Bloomberg

Дослівно: "Південноазійська країна (Індія - ред.) погодилася передавати повідомлення між президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, кажуть люди, які просили не називати їхніх імен".

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Деталі: При цьому за словами джерел, знайомих з цим питанням, Моді виключив роль посередника у припиненні війни Росії в Україні.

Візит Моді до України відбувається через кілька тижнів після його візиту до Росії.

Небажання Моді сприяти припиненню війни частково пояснюється залежністю Індії від Росії в питаннях дешевої нафти і зброї.

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Повідомляється, що візит Моді до Києва буде обмежений кількома годинами з міркувань безпеки.

З точки зору України, Зеленському важливо зустрітися з Моді, щоб обговорити роль Індії у відновленні миру в регіоні, сказала особа, знайома з цим питанням. Індія відіграє центральну роль у прагненні Зеленського здобути прихильність ключових країн так званого глобального півдня.

На червневому саміті у Швейцарії Індія була серед країн, які не підписали підсумкову заяву.

За словами людей, знайомих з порядком денним, зустріч з Моді навряд чи призведе до якихось важливих оголошень, хоча кілька угод, у тому числі в галузі сільського господарства та оборони, перебувають у стадії розробки. Перед тим, як дістатися до України, Моді також відвідає Польщу, що стане першим візитом індійського лідера за останні чотири десятиліття.

Також повідомляєть, що українська держкомпанія "Зоря-Машпроект" веде переговори з індійськими приватними компаніями про спільне виробництво газових турбін, які використовуються на військових кораблях, повідомили люди, знайомі з ходом переговорів. Обидві країни також обговорюють виробництво літаків і авіадвигунів в Індії.

ІндіявійнаПутінЗеленський
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