Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным – Bloomberg

Алена МазуренкоПонедельник, 19 августа 2024, 16:10
Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным – Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в пятницу посетить Киев. По словам источников, Индия согласилась передавать сообщения между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем России Владимиром Путиным.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Южноазиатская страна (Индия - ред.) согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, говорят люди, которые просили не называть их имен".

Реклама:

Детали: При этом по словам источников, знакомых с этим вопросом, Моди исключил роль посредника в прекращении войны России в Украине.

Визит Моди в Украину происходит через несколько недель после его визита в Россию.

Нежелание Моди способствовать прекращению войны частично объясняется зависимостью Индии от России в вопросах дешевой нефти и оружия.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что визит Моди в Киев будет ограничен несколькими часами по соображениям безопасности.

С точки зрения Украины, Зеленскому важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе, сказал человек, знакомый с этим вопросом. Индия играет центральную роль в стремлении Зеленского получить благосклонность ключевых стран так называемого глобального юга.

На июньском саммите в Швейцарии Индия была среди стран, которые не подписали итоговое заявление.

По словам людей, знакомых с повесткой дня, встреча с Моди вряд ли приведет к каким-то важным объявлениям, хотя несколько соглашений, в том числе в области сельского хозяйства и обороны, находятся в стадии разработки. Перед тем, как добраться до Украины, Моди также посетит Польшу, что станет первым визитом индийского лидера за последние четыре десятилетия.

Также сообщается, что украинская госкомпания "Зоря-Машпроект" ведет переговоры с индийскими частными компаниями о совместном производстве газовых турбин, которые используются на военных кораблях, сообщили люди, знакомые с ходом переговоров. Обе страны также обсуждают производство самолетов и авиадвигателей в Индии.

ИндиявойнаПутинЗеленский
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
В боях на Луганщине погиб доброволец из Финляндии
Россияне ударили по Торецку и Заречному – убили 4 гражданских
С 20 августа начнут принудительно эвакуировать детей из Покровска
Оккупанты штурмуют украинские позиции, с начала суток уже было 78 боестолкновений – Генштаб
Последние новости
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
18:45
Зеленский провел Ставку: основные вопросы – восстановление энергетики после атаки РФ, эффективность ПВО, фронт
18:44
Французская полиция раскрыла детали обвинений против основателя Telegram
Все новости...
Реклама:
Реклама: