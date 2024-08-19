Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным – Bloomberg

Премьер-министр Индии Нарендра Моди планирует в пятницу посетить Киев. По словам источников, Индия согласилась передавать сообщения между президентом Украины Владимиром Зеленским и правителем России Владимиром Путиным.

Источник: Bloomberg

Дословно: "Южноазиатская страна (Индия - ред.) согласилась передавать сообщения между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, говорят люди, которые просили не называть их имен".

Реклама:

Детали: При этом по словам источников, знакомых с этим вопросом, Моди исключил роль посредника в прекращении войны России в Украине.

Визит Моди в Украину происходит через несколько недель после его визита в Россию.

Нежелание Моди способствовать прекращению войны частично объясняется зависимостью Индии от России в вопросах дешевой нефти и оружия.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщается, что визит Моди в Киев будет ограничен несколькими часами по соображениям безопасности.

С точки зрения Украины, Зеленскому важно встретиться с Моди, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира в регионе, сказал человек, знакомый с этим вопросом. Индия играет центральную роль в стремлении Зеленского получить благосклонность ключевых стран так называемого глобального юга.

На июньском саммите в Швейцарии Индия была среди стран, которые не подписали итоговое заявление.

По словам людей, знакомых с повесткой дня, встреча с Моди вряд ли приведет к каким-то важным объявлениям, хотя несколько соглашений, в том числе в области сельского хозяйства и обороны, находятся в стадии разработки. Перед тем, как добраться до Украины, Моди также посетит Польшу, что станет первым визитом индийского лидера за последние четыре десятилетия.

Также сообщается, что украинская госкомпания "Зоря-Машпроект" ведет переговоры с индийскими частными компаниями о совместном производстве газовых турбин, которые используются на военных кораблях, сообщили люди, знакомые с ходом переговоров. Обе страны также обсуждают производство самолетов и авиадвигателей в Индии.