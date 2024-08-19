Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти штурмують українські позиції, з початку доби вже було 78 боєзіткнень – Генштаб

Ірина БалачукПонеділок, 19 серпня 2024, 17:33
Окупанти штурмують українські позиції, з початку доби вже було 78 боєзіткнень – Генштаб
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росіяни продовжують штурмувати позиції українських захисників по всій лінії фронту, найскладнішою ситуація залишається на Покровському напрямку; загалом від початку доби уже відбулося 78 боєзіткнень.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 19 серпня у Facebook

Дослівно Генштаб: "Від цинічних авіаударів із повітряного простору Російської Федерації потерпає прикордоння Сумщини. Від бомбардувань сьогодні (19 серпня – ред.) постраждали райони населених пунктів Хотінь та Обухівка. До того ж росіяни завдали авіаудару НАРами (некерована авіаційна ракета – ред.) по Порозку.

Реклама:

Також під бомбардування ворожої авіації потрапили Липці на Харківщині".

Деталі: На Харківському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішних атаки поблизу Липців і Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 8 боєзіткнень. Росіяни наступали у бік Торського, Глушківки, Макіївки, Стельмахівки та Кругляківки. Наразі половина атак продовжується.

ВІДЕО ДНЯ

Також окупанти двічі вдарили КАБами у район Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку загарбницька армія 9 разів штурмувала позиції українських захисників. Найбільш активно росіяни діяли з боку Площанки.

На Сіверському напрямку впродовж дня відбулося 6 боєзіткнень. Окупанти наступали поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Івано-Дар’ївки. "Наразі ще точаться три бої", – повідомили у Генштабі.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили 2 штурми неподалік Іванівського та Андріївки. Біля останньої боєзіткнення продовжується.

На Торецькому напрямку окупанти атакували 9 разів – біля Нью-Йорка, Торецька, Залізного та Неліпівки. "Сім боїв завершено, ще два – тривають", – зазначає Генштаб.

Крім того, загарбники завдали 6 авіаударів, скинувши 9 КАБів, по Щербинівці, Неліпівці та Торецьку.

На Покровському напрямку росіяни здійснили атаки у районах населених пунктів Воздвиженка, Новогродівка, Зелене Поле, Калинове, Миколаївка, Птиче, Михайлівка, Камишівка та Миролюбівка.

"Сили оборони стримують натиск військ РФ та відбили 24 атаки, п’ять боєзіткнень продовжуються. Втрати противника на цьому напрямку уточнюються. Також ворог завдав три авіаудари некерованими авіаракетами по Олександрополю", – повідомили у Генштабі.

На Курахівському напрямку загарбники 5 разів безуспішно атакували поблизу Невельського та Костянтинівки.

На Времівському напрямку росіяни задіювали для ударів авіацію – тричі вдарили НАРами у район населеного пункту Макарівка. Окрім того, провели 3 штурмових дії, намагаючись просуватись з боку Володимирівки і Солодкого, а також провели атаку у районі Водяного.

На Придніпровському і Оріхівському напрямках загарбники наступальних і штурмових дій з початку доби ще не вели. Натомість, завдали авіаударів маже 60 НАРами у бік П’ятихаток, Гуляйполя і Ольгівки. Окрім того, скинули по 3 авіабомби у райони Новоданилівки і Темирівки.

ГенштабДонецька областьХарківська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
Генштаб
Генштаб: за добу відбулося 98 бойових зіткнень
Генштаб: На фронті за добу 99 зіткнень, з них 28 на Покровському напрямку
Росіяни активно наступають на 3 напрямках – Генштаб
Останні новини
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
18:20
Через атаку РФ: МОН продовжило термін подачі документів на магістратуру
18:12
У Києві з’явились дашборди з даними про інтернет-провайдерів, що працюють під час відключень
18:12
Формула-1Ландо Норріс: Зарано думати про чемпіонство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: