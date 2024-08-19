Оккупанты штурмуют украинские позиции, с начала суток уже было 78 боестолкновений – Генштаб

Россияне продолжают штурмовать позиции украинских защитников по всей линии фронта, самой сложной ситуация остается на Покровском направлении; всего с начала суток уже произошло 78 боестолкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 19 августа в Facebook

Дословно Генштаб: "От циничных авиаударов из воздушного пространства Российской Федерации страдает приграничье Сумщины. От бомбардировок сегодня (19 августа – ред.) пострадали районы населенных пунктов Хотень и Обуховка. К тому же россияне нанесли авиаудар НАРами (неуправляемая авиационная ракета – ред.) по Порозку.

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Также под бомбардировку вражеской авиации попали Липцы на Харьковщине".

Детали: На Харьковском направлении оккупанты совершили 4 безуспешных атаки вблизи Липцев и Волчанска.

На Купянском направлении произошло 8 боестолкновений. Россияне наступали в сторону Торского, Глушковки, Макеевки, Стельмаховки и Кругляковки. Сейчас половина атак продолжается.

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Также оккупанты дважды ударили КАБами в район Купянска-Узлового.

На Лиманском направлении захватническая армия 9 раз штурмовала позиции украинских защитников. Наиболее активно россияне действовали со стороны Площанки.

На Северском направлении в течение дня произошло 6 боестолкновений. Оккупанты наступали вблизи Верхнекаменского, Спирного и Ивано-Дарьевки. "Сейчас еще идут три боя", – сообщили в Генштабе.

На Краматорском направлении захватчики совершили 2 штурма неподалеку Ивановского и Андреевки. Возле последней боестолкновение продолжается.

На Торецком направлении оккупанты атаковали 9 раз – возле Нью-Йорка, Торецка, Железного и Нелиповки. "Семь боев завершены, еще два – продолжаются", – отмечает Генштаб.

Кроме того, захватчики нанесли 6 авиаударов, сбросив 9 КАБов, по Щербиновке, Нелиповке и Торецку.

На Покровском направлении россияне осуществили атаки в районах населенных пунктов Воздвиженка, Новогродовка, Зеленое Поле, Калиново, Николаевка, Птичье, Михайловка, Камышевка и Миролюбовка.

"Силы обороны сдерживают натиск войск РФ и отбили 24 атаки, пять боестолкновений продолжаются. Потери противника на этом направлении уточняются. Также враг нанес три авиаудара неуправляемыми авиаракетами по Александрополю", – сообщили в Генштабе.

На Кураховском направлении захватчики 5 раз безуспешно атаковали вблизи Невельского и Константиновки.

На Времовском направлении россияне задействовали для ударов авиацию – трижды ударили НАРами в район населенного пункта Макаровка. Кроме того, провели 3 штурмовых действия, пытаясь продвигаться со стороны Владимировки и Сладкого, а также провели атаку в районе Водяного.

На Приднепровском и Ореховском направлениях захватчики наступательных и штурмовых действий с начала суток еще не вели. Но уже нанесли авиаудары почти 60 НАРами в сторону Пятихаток, Гуляйполя и Ольговки. Кроме того, сбросили по 3 авиабомбы в районы Новоданиловки и Темировки.