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Трамп похвалився, що його кандидатуру нібито підтримала Тейлор Свіфт

Ірина Балачук, Олег ПавлюкПонеділок, 19 серпня 2024, 18:00
Трамп похвалився, що його кандидатуру нібито підтримала Тейлор Свіфт
Фото з сайту ЄП

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп у своїй соцмережі опублікував повідомлення, де подякував за нібито підтримку його кандидатури з боку популярної співачки Тейлор Свіфт. Згдом зясувалося, що зображення створені штучним інтелектом.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: У власній соцмережі Truth Social Трамп поділився кількома скриншотами дописів із X (Twitter), на яких зображені жінки у футболках із написом Swifties for Trump ("Фанати Тейлор Свіфт за Трампа").

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Серед них зокрема, був колаж, де Свіфт зображена в образі Дядька Сема з написом "Тейлор хоче, щоб ви проголосували за Дональда Трампа".

Трамп підписав це словом "Приймаю!".

Але журналісти з’ясували, що лише одне фото належить реальній жінці, яка раніше брала участь у шоу Трампа Apprentice ("Учень"), решта ж згенеровані штучним інтелектом або є скриншотом сатиричної статті.

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Речник кампанії Трампа Стівен Чунг не прокоментував конкретний допис, а тільки вказав, що "Swifties for Trump – це масовий рух, який стає все більшим з кожним днем".

Видання нагадує, що на виборах 2020 року попзірка підтримала кандидатуру чинного президента Джо Байдена і різко розкритикувала Трампа через реакцію на протести, що почались після вбивства афроамериканця Джорджа Флойда.

Наразі Тейлор Свіфт не висловлювала публічну підтримку жодному з кандидатів, але, за чутками, може з’явитись на Національному з’їзді Демократичної партії, який стартує в понеділок.

Передісторія:

  • Раніше Республіканська партія поширювала чутки про нібито таємну співпрацю Тейлор Свіфт і Білого дому та Пентагону.

Більше про те, чому ця співачка може вплинути на президентські вибори у США, читайте в архівному тексті "ЄвроПравди".

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