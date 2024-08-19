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Трамп похвастался, что его кандидатуру якобы поддержала Тейлор Свифт

Ирина Балачук, Олег ПавлюкПонедельник, 19 августа 2024, 18:00
Трамп похвастался, что его кандидатуру якобы поддержала Тейлор Свифт
Фото с сайта ЕП

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в своей соцсети опубликовал сообщение, где поблагодарил за якобы поддержку его кандидатуры со стороны популярной певицы Тейлор Свифт. Позже выяснилось, что изображения созданы искусственным интеллектом.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В собственной соцсети Truth Social Трамп поделился несколькими скриншотами сообщений с X (Twitter), на которых изображены женщины в футболках с надписью Swifties for Trump ("Фанаты Тейлор Свифт за Трампа").

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Среди них в частности, был коллаж, где Свифт изображена в образе Дяди Сэма с надписью: "Тейлор хочет, чтобы вы проголосовали за Дональда Трампа".

Трамп подписал это словом "Принимаю!".

Но журналисты выяснили, что только одно фото принадлежит реальной женщине, которая ранее участвовала в шоу Трампа Apprentice ("Ученик"), остальные же сгенерированы искусственным интеллектом или являются скриншотом сатирической статьи.

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Представитель кампании Трампа Стивен Чунг не прокомментировал конкретное сообщение, а только отметил, что "Swifties for Trump – это массовое движение, которое становится все больше с каждым днем".

Издание напоминает, что на выборах 2020 года поп-звезда поддержала кандидатуру действующего президента Джо Байдена и резко раскритиковала Трампа из-за реакции на протесты, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда.

Пока Тейлор Свифт не выражала публичную поддержку ни одному из кандидатов, но, по слухам, может появиться на Национальном съезде Демократической партии, который стартует в понедельник.

Предыстория:

  • Ранее Республиканская партия распространяла слухи о якобы тайном сотрудничестве Тейлор Свифт и Белого дома и Пентагона.

Больше о том, почему эта певица может повлиять на президентские выборы в США, читайте в архивном тексте "ЕвроПравды".

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