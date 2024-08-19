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Зеленський подякував Данії за 20-й пакет військової допомоги

Марія Ємець, Євген КізіловПонеділок, 19 серпня 2024, 18:38
Зеленський подякував Данії за 20-й пакет військової допомоги
Володимир Зеленський. фото: Getty Images

Президент України Володимир Зеленський висловив вдячність уряду Данії за підготовку чергового пакета військової допомоги для України. 

Джерело: заява Зеленського в X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зеленський подякував данському уряду та народу Данії за 20-й пакет допомоги. 

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"Високо ціную імплементацію наших домовленостей, а також збільшення фінансової підтримки оборонної промисловості України з боку Данії. 

Внесок Королівства Данія у фінансування виробництва зброї в Україні сягне 215 мільйонів доларів. Я дякую Данії – її народу, парламенту та уряду – за послідовне лідерство, яке зміцнює обидві країни та всю Європу", – зазначив він. 

Нагадаємо, 19 серпня стало відомо, що Данія готується скерувати $115 млн на закупівлю зброї для України.

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Також міністр закордонних справ Данії сказав, що Копенгаген не має заперечень з приводу того, щоб Україна використовувала данську зброю під час бойових дій на території Росії.

ЗеленськийДаніязброя
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