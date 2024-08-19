Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский поблагодарил Данию за 20-й пакет военной помощи

Мария Емец, Евгений КизиловПонедельник, 19 августа 2024, 18:38
Зеленский поблагодарил Данию за 20-й пакет военной помощи
Владимир Зеленский. фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность правительству Дании за подготовку очередного пакета военной помощи для Украины.

Источник: заявление Зеленского в X, сообщает "Европейская правда"

Детали: Зеленский поблагодарил датское правительство и народ Дании за 20-й пакет помощи.

Реклама:

"Высоко ценю имплементацию наших договоренностей, а также увеличение финансовой поддержки оборонной промышленности Украины со стороны Дании.

Вклад Королевства Дания в финансирование производства оружия в Украине достигнет 215 миллионов долларов. Я благодарю Данию – ее народ, парламент и правительство – за последовательное лидерство, которое укрепляет обе страны и всю Европу", – отметил он.

Напомним, 19 августа стало известно, что Дания готовится направить $115 млн на закупку оружия для Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Также министр иностранных дел Дании сказал, что Копенгаген не имеет возражений по поводу того, чтобы Украина использовала датское оружие во время боевых действий на территории России.

ЗеленскийДанияоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
Зеленский
Индия согласилась передавать сообщения между Зеленским и Путиным – Bloomberg
Зеленский о Курщине: На утро есть очередное пополнение обменного фонда
Зеленский: РФ использует ЗАЭС как площадку для ударов по Никополю и хранения техники
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
18:45
Зеленский провел Ставку: основные вопросы – восстановление энергетики после атаки РФ, эффективность ПВО, фронт
Все новости...
Реклама:
Реклама: