Російські війська продовжують обстріли Нікопольщини: знищили два будинки та авто
Понеділок, 19 серпня 2024, 19:09
Російська армія 19 серпня обстріляла кілька районів Дніпропетровської області.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Протягом дня ворог атакував кілька районів області. На Нікопольщині потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Агресор цілив з артилерії, бив дронами-камікадзе. Скинув і снаряд з БпЛА.
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Сталася пожежа. Знищені 2 приватні будинки та авто. Пошкоджена багатоповерхівка".
Деталі: Також росіяни з артилерії обстріляли Синельниківський та Криворізький райони. У Зеленодольській громаді пошкоджені інфраструктура, сонячні панелі та господарська споруда.
Удень окупанти спрямували на Дніпропетровщину розвідувальний дрон, його збили Сили оборони. Внаслідок цього пошкоджені сонячні панелі.