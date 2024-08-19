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Російські війська продовжують обстріли Нікопольщини: знищили два будинки та авто

Тетяна ОлійникПонеділок, 19 серпня 2024, 19:09
Російські війська продовжують обстріли Нікопольщини: знищили два будинки та авто
Фото - Сергій Лисак в Телеграм

Російська армія 19 серпня обстріляла кілька районів Дніпропетровської області.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Протягом дня ворог атакував кілька районів області. На Нікопольщині потерпали райцентр, Мирівська, Марганецька і Покровська громади. Агресор цілив з артилерії, бив дронами-камікадзе. Скинув і снаряд з БпЛА.

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Сталася пожежа. Знищені 2 приватні будинки та авто. Пошкоджена багатоповерхівка".

 
фото - сергій лисак
 
фото - сергій лисак

Деталі: Також росіяни з артилерії обстріляли Синельниківський та Криворізький райони. У Зеленодольській громаді пошкоджені інфраструктура, сонячні панелі та господарська споруда.

Удень окупанти спрямували на Дніпропетровщину розвідувальний дрон, його збили Сили оборони. Внаслідок цього пошкоджені сонячні панелі.  

НікопольДніпропетровська областьвійна
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