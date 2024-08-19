Российские войска продолжают обстрелы Никопольщины: уничтожили два дома и авто

Российская армия 19 августа обстреляла несколько районов Днепропетровской области.

Источник: председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак

Прямая речь: "В течение дня враг атаковал несколько районов области.

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На Никопольщине страдали райцентр, Мировская, Марганецкая и Покровская общины. Агрессор целился из артиллерии, бил дронами-камикадзе. Сбросил и снаряд с БпЛА.

Произошел пожар. Уничтожены 2 частных дома и авто. Повреждена многоэтажка".

фото - сергей лысак

фото - сергый лысак

Детали: Также россияне из артиллерии обстреляли Синельниковский и Криворожский районы. В Зеленодольской громаде повреждены инфраструктура, солнечные панели и хозяйственная постройка.

ВИДЕО ДНЯ

Днем оккупанты направили на Днепропетровщину разведывательный дрон, его сбили Силы обороны. В результате этого повреждены солнечные панели.

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