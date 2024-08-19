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Шольц відреагував на новини про обмеження Німеччиною військової допомоги для України

Марія Ємець, Євген КізіловПонеділок, 19 серпня 2024, 19:53
Шольц відреагував на новини про обмеження Німеччиною військової допомоги для України
Олаф Шольц. фото: Getty Images

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на тлі публікацій у ЗМІ щодо можливого обмеження подальшої допомоги Україні запевнив, що Берлін продовжить підтримку України, зокрема за допомогою кредиту на 50 млрд євро у рамках Групи семи.

Джерело: коментар Шольца в X, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Шольц заявив, що Німеччина "була і залишається" країною, яка серед європейських держав надає Україні найбільшу допомогу.

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"І ми продовжуємо нашу підтримку: за допомогою кредиту в 50 мільярдів євро, який ми розпочинаємо разом з G7. Це дозволить Україні закупити зброю у великих масштабах. Вона може спиратися на це", – написав канцлер. 

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Нагадаємо, цими вихідними німецькі ЗМІ повідомили, що поточне бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає додаткових коштів на підтримку України і додаткові заявки від Міністерства оборони Німеччини щодо військової допомоги Україні більше не будуть затверджуватися на вимогу канцлера.

В українському МЗС заявили, що ці повідомлення є некоректними та маніпулятивними.

У самій Німеччині політики як від опозиційного ХДС, так і від коаліції, зокрема, від партії Олафа Шольца, розкритикували такий підхід до подальшого фінансування допомоги Україні, оскільки вважають, що це може загрожувати безпеці Німеччини.

В уряді Німеччини заперечили наміри скоротити військову допомогу Україні. За словами речника уряду, німецький уряд очікує, що наступного року міжнародні партнери нададуть Україні кредит на загальну суму 50 мільярдів доларів, який погашатимуть за рахунок відсотків із заморожених російських активів. 

Тим часом акції збройових компаній Німеччини на тлі цих новин обвалилися.

ШольцНімеччинаУкраїна
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