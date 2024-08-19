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Шольц отреагировал на новости об ограничении Германией военной помощи для Украины

Мария Емец, Евгений КизиловПонедельник, 19 августа 2024, 19:53
Шольц отреагировал на новости об ограничении Германией военной помощи для Украины
Олаф Шольц. фото: Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц на фоне публикаций в СМИ о возможном ограничении дальнейшей помощи Украине заверил, что Берлин продолжит поддержку Украины, в частности с помощью кредита на 50 млрд евро в рамках Группы семи.

Источник: комментарий Шольца в X, сообщает "Европейская правда"

Детали: Шольц заявил, что Германия "была и остается" страной, которая среди европейских государств предоставляет Украине наибольшую помощь.

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"И мы продолжаем нашу поддержку: с помощью кредита в 50 миллиардов евро, который мы начинаем вместе с G7. Это позволит Украине закупить оружие в больших масштабах. Она может опираться на это", – написал канцлер.

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Напомним, в эти выходные немецкие СМИ сообщили, что текущее бюджетное планирование федерального правительства Германии не предусматривает дополнительных средств на поддержку Украины и дополнительные заявки от Министерства обороны Германии по военной помощи Украине больше не будут утверждаться по требованию канцлера.

В украинском МИД заявили, что эти сообщения являются некорректными и манипулятивными.

В самой Германии политики как от оппозиционного ХДС, так и от коалиции, в частности, от партии Олафа Шольца, раскритиковали такой подход к дальнейшему финансированию помощи Украине, поскольку считают, что это может угрожать безопасности Германии.

В правительстве Германии отрицают намерения сократить военную помощь Украине. По словам представителя правительства, немецкое правительство ожидает, что в следующем году международные партнеры предоставят Украине кредит на общую сумму 50 миллиардов долларов, который будут погашать за счет процентов с замороженных российских активов.

Между тем акции оружейных компаний Германии на фоне этих новостей обвалились.

ШольцГерманияУкраина
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