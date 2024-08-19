Зеленський: Раніше б операцію в Курській області назвали нереальною, тому про неї нікому не розповідали

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що Київ не попереджав світ про підготовку наступу ЗСУ в Курській області РФ, бо це могло здатись нереальним.

Джерело: Зеленський на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України

Пряма мова: "Ще кілька місяців тому багато хто у світі, якби почув, що ми плануємо таку операцію, як у Курській області, сказав би, що це нереально і що це перетин нібито найбільш червоної з усіх червоних ліній, які є в Росії.

Реклама:

Саме тому, власне, ніхто й не чув про таку нашу підготовку. І тепер реальний успіх наших воїнів говорить сам за себе: наші активні захисні дії по той бік кордону та нездатність Путіна вберегти свою територію від таких наших захисних дій дуже красномовні".

Деталі: Зеленський пояснює, що зараз відбувається надзвичайно важлива ідеологічна зміна: "уся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка панувала в оцінках війни деяких партнерів, розсипалася цими днями десь під Суджею".

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Коли наші українські захисники життя діють саме так, міцно, хоробро й коли операція справді надійно підготовлена, Путіну не залишається нічого. І тепер світ бачить, що це так, що це дійсно спрацьовує. Не лише на тимчасово окупованій території нашої держави, а й на території самої Росії. Світ бачить, що все в цій війні залежить тільки від сміливості – сміливості нашої, сміливості партнерів".