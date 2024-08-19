Зеленский: Раньше бы операцию в Курской области назвали нереальной, поэтому о ней никому не рассказывали

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что Киев не предупреждал мир о подготовке наступления ВСУ в Курской области РФ, потому что это могло показаться нереальным.

Источник: Зеленский на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины

Прямая речь: "Еще несколько месяцев назад многие в мире, если бы услышал, что мы планируем такую операцию, как в Курской области, сказал бы, что это нереально и что это пересечение якобы наиболее красной из всех красных линий, которые есть в России.

Реклама:

Именно поэтому, собственно, никто и не слышал о такой нашей подготовке. И теперь реальный успех наших воинов говорит сам за себя: наши активные защитные действия по ту сторону границы и неспособность Путина уберечь свою территорию от таких наших защитных действий очень красноречивы".

Детали: Зеленский объясняет, что сейчас происходит чрезвычайно важное идеологическое изменение: "вся наивная, иллюзорная концепция так называемых красных линий по России, которая царила в оценках войны некоторых партнеров, рассыпалась на днях где-то под Суджей".

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Когда наши украинские защитники жизни действуют именно так, крепко, храбро и когда операция действительно надежно подготовлена, Путину не остается ничего. И теперь мир видит, что это так, что это действительно срабатывает. Не только на временно оккупированной территории нашего государства, но и на территории самой России. Мир видит, что все в этой войне зависит только от смелости - смелости нашей, смелости партнеров".