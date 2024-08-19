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Лавров відкинув можливість перемовин з Україною після наступу ЗСУ на Курщині

Тетяна ОлійникПонеділок, 19 серпня 2024, 21:54
Лавров відкинув можливість перемовин з Україною після наступу ЗСУ на Курщині
Лавров. Фото - пресслужба МЗС РФ, ТАСС

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виключив можливість переговорів з Україною після початку наступу ЗСУ в Курській області.

Джерело: російські пропагандистські ЗМІ "РИА Новости" і "ТАСС" з посиланням на Лаврова

Деталі: Лавров заявив, що Путін "чітко сказав, що про жодні переговори з Києвом після вторгнення в Курську область не може бути й мови".

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Також очільник російського МЗС назвав чутками твердження про будь-які контакти для переговорів з Києвом. 

Інформація про такі контакти, за словами Лаврова, – це продовження конференції щодо України у Швейцарії, де було ухвалено рішення про створення робочих груп. Утім, за його словами, для Москви цей процес неприйнятний, тому що його єдина мета – просування ультиматуму під назвою "формула Зеленського".

Що передувало: 

ВІДЕО ДНЯ

Видання The Washington Post 17 серпня з посиланням на дипломатів, знайомих з ходом переговорів, написало, що цього місяця Україна та Росія мали відправити делегації у Доху для переговорів щодо укладення історичної угоди, яка б припинила удари по енергетиці та енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Дипломат, який брав участь у переговорах, повідомив, що російські чиновники відклали зустріч з катарськими офіційними особами після вторгнення України в західну частину Росії.

ЛавровРосіяпереговориКурська область
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