Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность переговоров с Украиной после начала наступления ВСУ в Курской области.

Источник: российские пропагандистские СМИ "РИА Новости" и "ТАСС" со ссылкой на Лаврова

Детали: Лавров заявил, что Путин "четко сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения в Курскую область не может быть и речи".

Реклама:

Также глава российского МИД назвал слухами утверждения о каких-либо контактах для переговоров с Киевом.

Информация о таких контактах, по словам Лаврова, – это продолжение конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о создании рабочих групп. Впрочем, по его словам, для Москвы этот процесс неприемлем, потому что его единственная цель – продвижение ультиматума под названием "формула Зеленского".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ

Издание The Washington Post 17 августа со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров, написало, что в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.

Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения Украины в западную часть России.