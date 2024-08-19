Лавров исключил возможность переговоров с Украиной после наступления ВСУ в Курской области
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров исключил возможность переговоров с Украиной после начала наступления ВСУ в Курской области.
Источник: российские пропагандистские СМИ "РИА Новости" и "ТАСС" со ссылкой на Лаврова
Детали: Лавров заявил, что Путин "четко сказал, что ни о каких переговорах с Киевом после вторжения в Курскую область не может быть и речи".
Также глава российского МИД назвал слухами утверждения о каких-либо контактах для переговоров с Киевом.
Информация о таких контактах, по словам Лаврова, – это продолжение конференции по Украине в Швейцарии, где было принято решение о создании рабочих групп. Впрочем, по его словам, для Москвы этот процесс неприемлем, потому что его единственная цель – продвижение ультиматума под названием "формула Зеленского".
Что предшествовало:
Издание The Washington Post 17 августа со ссылкой на дипломатов, знакомых с ходом переговоров, написало, что в этом месяце Украина и Россия должны были отправить делегации в Доху для переговоров по заключению исторического соглашения, которое бы прекратило удары по энергетике и энергетической инфраструктуре с обеих сторон.
Дипломат, участвовавший в переговорах, сообщил, что российские чиновники отложили встречу с катарскими официальными лицами после вторжения Украины в западную часть России.