На Донеччині посилили комендантську годину ще у двох населених пунктах

У Донецькій області посилили комендантську годину в селищі Курахівка та місті Гірник.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін

Пряма мова: "Посилено комендантську годину в Курахівці та Гірнику Курахівської громади. Відтепер обмеження на пересування там діятимуть з 15:00 до 11:00".

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Деталі: Він нагадав, що такі ж обмеження вже діють у Мирнограді, Селидовому та Новогродівці.

Голова ОВА вкотре закликав всіх жителів Донбасу, особливо тих, хто живе поруч із лінією фронту, евакуюватися.

Нагадаємо: Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк повідомив, що збільшилися темпи евакуації з Покровська на Донеччині, до якого наближається російська армія, – щодня з міста виїжджає 500-600 людей.