В Донецкой области усилили комендантский час еще в двух населенных пунктах

В Донецкой области усилили комендантский час в селе Кураховка и городе Гирнык.

Источник: председатель Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин

Прямая речь: "Усилен комендантский час в Кураховке и Горняке Кураховской громады. Отныне ограничения на передвижение там будут действовать с 15:00 до 11:00".

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Детали: Он напомнил, что такие же ограничения уже действуют в Мирнограде, Селидово и Новогродовке.

Председатель ОГА в очередной раз призвал всех жителей Донбасса, особенно тех, кто живет рядом с линией фронта, эвакуироваться.

Напомним: Начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк сообщил, что увеличились темпы эвакуации из Покровска Донецкой области, к которому приближается российская армия, – ежедневно из города выезжает 500-600 человек.