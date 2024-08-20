Росіяни окупували три населені пункти на Донеччині, тривають важкі бої за Нью-Йорк – DeepState

Аналітики проєкту DeepState у ніч проти 20 серпня оновили карту й повідомили, що росіяни окупували Межове, Скучне та Журавку на Донеччині, тривають важкі бої за Нью-Йорк.

Джерело: DeepState

Дослівно: "Сили Оборони просунулися біля Мартинівки (Курської області РФ – ред.).

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Ворог окупував Межове, Скучне та Журавку, а також просунувся біля Гродівки та в Завітному".

Деталі: Крім того, зазначають у повідомленні DeepState, тривають важкі бої за Нью-Йорк (Донецької області – ред.).