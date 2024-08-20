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Россияне оккупировали три населенных пункта на Донетчине, продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк – DeepState

Ольга ГлущенкоВторник, 20 августа 2024, 00:28
Россияне оккупировали три населенных пункта на Донетчине, продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк – DeepState
скриншот карты DeepState

Аналитики проекта DeepState в ночь на 20 августа обновили карту и сообщили, что россияне оккупировали Межевое, Скучное и Журавку в Донецкой области, продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк.

Источник: DeepState

Дословно: "Силы Обороны продвинулись возле Мартыновки (Курской области РФ – ред.).

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Враг оккупировал Межевое, Скучное и Журавку, а также продвинулся у Гродовки и в Заветном".

Детали: Кроме того, отмечают в сообщении DeepState, продолжаются тяжелые бои за Нью-Йорк (Донецкой области – ред.).

война
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