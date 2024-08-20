Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На окупованих територіях росіяни посилюють пошук дезертирів – спротив

Ольга Глущенко Вівторок, 20 серпня 2024, 04:20
На окупованих територіях росіяни посилюють пошук дезертирів – спротив
росіський окупант, ілюстративне фото Getty Images

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях сходу України росіяни збільшили кількість перевірок, спрямованих на пошук дезертирів.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Російська армія на вимогу злочинців у Кремлі активно штурмує українські позиції, аби видати хоча б якийсь "перемоги".

Реклама:

…російське командування активно застосовує тактику м’ясних штурмів".

"Проте не всім загарбникам хочеться померти через божевільні амбіції Владіміра Путіна, тому в ЗС РФ збільшилася кількість самовільного залишення позицій".

Деталі: У спротиві зазначають, що у зв’язку з цим росіяни збільшили кількість загороджувальних загонів, а також шукають дезертирів у великих містах.

окупаціявійнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Макрон прокоментував затримання Дурова: Це жодним чином не політичне рішення

Київська ГЕС не зазнала суттєвих пошкоджень після атаки РФ – голова ОВА

На Волині під час конфлікту командир взводу застрелив поліцейського – ЗМІ

Росіяни вдарили по Київській ГЕС, є пошкодження – ЗМІ

Кулеба після ракетного удару РФ попросив у союзників дві речі

На одному з найбільших НПЗ в Росії пролунав вибух і почалася пожежа

Усі новини...
окупація
Зеленський: РФ використовує ЗАЕС як майданчик для ударів по Нікополю і зберігання техніки
Для мілітаризації освіти: росіяни планують залучити у школи на ТОТ ще більше "казаків"
Deep State: Ворог окупував Миколаївку на Донеччині
Останні новини
19:15
У Польщі оголосили в розшук експосадовця через корупцію на закупівлі генераторів для України
18:51
Перші дані почали вносити до єдиного держреєстру адрес
18:49
Наймасованіша атака РФ: Сили оборони знищили понад 200 ракет і дронів ворога з 236 запущених
18:46
Вчені заявили, що створили матеріал, який може "охолоджувати" тіло
18:45
Зеленський провів Ставку: основні питання – відновлення енергетики після атаки РФ, ефективність ППО, фронт
18:44
Французька поліція розкрила деталі звинувачень проти засновника Telegram
18:27
Внаслідок ворожих атак на Херсонщині постраждали 7 людей
18:20
Через атаку РФ: МОН продовжило термін подачі документів на магістратуру
18:12
У Києві з’явились дашборди з даними про інтернет-провайдерів, що працюють під час відключень
18:12
Формула-1Ландо Норріс: Зарано думати про чемпіонство
Усі новини...
Реклама:
Реклама: