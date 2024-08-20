На окупованих територіях росіяни посилюють пошук дезертирів – спротив

За даними національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях сходу України росіяни збільшили кількість перевірок, спрямованих на пошук дезертирів.

Джерело: ЦНС

Дослівно: "Російська армія на вимогу злочинців у Кремлі активно штурмує українські позиції, аби видати хоча б якийсь "перемоги".

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…російське командування активно застосовує тактику м’ясних штурмів".

"Проте не всім загарбникам хочеться померти через божевільні амбіції Владіміра Путіна, тому в ЗС РФ збільшилася кількість самовільного залишення позицій".

Деталі: У спротиві зазначають, що у зв’язку з цим росіяни збільшили кількість загороджувальних загонів, а також шукають дезертирів у великих містах.