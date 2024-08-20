На оккупированных территориях россияне усиливают поиск дезертиров – сопротивление
Вторник, 20 августа 2024, 04:20
По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях востока Украины россияне увеличили количество проверок, направленных на поиск дезертиров.
Источник: ЦНС
Дословно: "Российская армия по требованию преступников в Кремле активно штурмует украинские позиции, чтобы выдать хотя бы какую-то "победу".
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...российское командование активно применяет тактику мясных штурмов".
"Однако не всем захватчикам хочется умереть из-за безумных амбиций Владимира Путина, поэтому в ВС РФ увеличилось количество самовольного оставления позиций".
Детали: В сопротивлении отмечают, что в связи с этим россияне увеличили количество заградительных отрядов, а также ищут дезертиров в крупных городах.