По данным национального сопротивления, на временно оккупированных территориях востока Украины россияне увеличили количество проверок, направленных на поиск дезертиров.

Источник: ЦНС

Дословно: "Российская армия по требованию преступников в Кремле активно штурмует украинские позиции, чтобы выдать хотя бы какую-то "победу".

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...российское командование активно применяет тактику мясных штурмов".

"Однако не всем захватчикам хочется умереть из-за безумных амбиций Владимира Путина, поэтому в ВС РФ увеличилось количество самовольного оставления позиций".

Детали: В сопротивлении отмечают, что в связи с этим россияне увеличили количество заградительных отрядов, а также ищут дезертиров в крупных городах.