США звинуватили Іран у кібератаках на штаби Байдена, Трампа і Гарріс

Представники американської розвідки заявили в понеділок, що вони впевнені в тому, що Іран несе відповідальність за хакерські атаки, націлені на президента США Джо Байдена, віцепрезидентку Камалу Гарріс, кандидата у президенти Дональда Трампа.

Джерело: АР із посиланням на заяви ФБР та інших федеральних відомств

Деталі: Видання зазначає, що хоча представники штабу Трампа і приватні фахівці з кібербезпеки раніше заявляли, що за спробами хакерських атак стоїть Іран, уряд США вперше поклав на нього відповідальність за цю атаку.

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У спільній заяві ФБР та інших федеральних відомств також вказано, що Іран несе відповідальність за спроби зламати дані кампанії віцепрезидентки Камали Гарріс, заявивши, що хакери "шукали доступ до осіб, напряму причетних до президентських кампаній обох політичних партій".

За словами федеральних чиновників, метою хакерських атак та інших дій було не лише посіяти розбрат, але й вплинути на результат виборів, які Іран вважає "особливо важливими з точки зору впливу, який вони можуть мати на його інтереси національної безпеки".

"Ми спостерігаємо все більш агресивну діяльність Ірану протягом цього виборчого циклу, зокрема, операції впливу на американську громадськість та кібероперації, спрямовані на виборчі кампанії", – йдеться у спільній заяві ФБР та інших федеральних відомств.