США обвинили Иран в кибератаках на штабы Байдена, Трампа и Харрис

Представители американской разведки заявили в понедельник, что они уверены в том, что Иран несет ответственность за хакерские атаки, нацеленные на президента США Джо Байдена, вице-президента Камалу Харрис, кандидата в президенты Дональда Трампа.

Источник: АР со ссылкой на заявления ФБР и других федеральных ведомств

Детали: Издание отмечает, что хотя представители штаба Трампа и частные специалисты по кибербезопасности ранее заявляли, что за попытками хакерских атак стоит Иран, правительство США впервые возложило на него ответственность за эту атаку.

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В совместном заявлении ФБР и других федеральных ведомств также указано, что Иран несет ответственность за попытки взломать данные кампании вице-президента Камалы Харрис, заявив, что хакеры "искали доступ к лицам, напрямую причастным к президентским кампаниям обеих политических партий".

По словам федеральных чиновников, целью хакерских атак и других действий было не только посеять раздор, но и повлиять на исход выборов, которые Иран считает "особенно важными с точки зрения влияния, которое они могут оказать на его интересы национальной безопасности".

"Мы наблюдаем все более агрессивную деятельность Ирана в течение этого избирательного цикла, в частности, операции влияния на американскую общественность и кибероперации, направленные на избирательные кампании", – говорится в совместном заявлении ФБР и других федеральных ведомств.