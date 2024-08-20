Російські атаки на Сумщину: понад 250 вибухів за добу, четверо поранених

руйнування на Сумщині через російські обстріли, ілюстративне фото обласної прокуратури

Протягом минулого дня росіяни здійснили 69 обстрілів Сумської області, у двох громадах поранили чотирьох осіб.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Дослівно: "Зафіксовано 256 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Глухівська, Есманьська, Шалигинська, Дружбівська, Середино-Будська громади".

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Деталі: По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів, артилерії, здійснив пуск некерованих авіаційних ракет (НАР) з гелікоптерів, обстріли FPV-дронами – 147 вибухів.

На Великописарівську громаду скидав вибухові пристрої з БпЛА, здійснив пуск НАР з гелікоптера, мінометні обстріли, авіаудар КАБ, артобстріли. Усього – 55 вибухів.

По Глухівській громаді були обстріли FPV-дронами, 6 вибухів.

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У Середино-Будській громаді зафіксували обстріли FPV-дронами, унаслідок чого отримали поранення 2 жителі громади. Також був обстріл з мінометів.

По Хотінській громаді росіяни завдали авіаударів КАБ, 4 вибухи.

По Новослобідській громаді здійснили обстріл FPV-дроном, 1 вибух.

На Білопільську громаду противник скинув вибухові пристрої з БпЛА, здійснив авіаудар КАБ. Усього – 4 вибухи.

На територію Шалигинської громади скинув 9 мін, також були авіаудар КАБ та обстріли FPV-дронами.

По Миропільській громаді росіяни також завдали удару КАБ, 3 вибухи.

В Есманьській громаді зафіксували обстріл FPV-дроном, авіаудари КАБ, скидання вибухових пристроїв з БпЛА, унаслідок чого поранені 2 цивільні особи.

Дружбівську громаду ворог атакував FPV-дроном, 1 вибух.